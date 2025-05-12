Синтезированы новые обезболивающие вещества с низкой токсичностью

«По сравнению с контрольной группой синтезированные соединения в два раза увеличивают время до появления болевой реакции. А проверка веществ на острую токсичность позволила отнести их к IV классу — “практически нетоксичным препаратам”. Даже в высоких дозах (1500 мг/кг) они не привели к гибели животных. Продукт демонстрирует выраженную обезболивающую активность в сочетании с низкой токсичностью, что подчеркивает перспективность дальнейших исследований этого класса соединений», — рассказала доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ, кандидат химических наук Екатерина Денисламова.