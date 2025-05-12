Власти заявили о включении отопления в жилье и социальных объектах в Минске и по всей Беларуси из-за холодной погоды

Власти сказали про отопление в Минске и по всей Беларуси из-за холодной погоды.
Синоптики предупредили о заморозках до −4 градусов в Беларуси ночью 13 мая. Вместе с тем Белгидромет прогнозирует холодную погоду, а синоптик Дмитрий Рябов обещает некоторое потепление только к середине недели.
С 5 мая местные власти Беларуси стали принимать решения о включении отопления как в социальных объектах, так и в жилых домах.
Минск: отопление в мае 2025.
Мингорисполком решил включить батареи в Минске 8 мая. Уточняется, что тепло вернулось в школы, общежития, библиотеки и другие соцобъекты столицы.
Витебская область: отопление в мае 2025.
Витебский горисполком 5 мая решил включить отопление в объектах социальной сферы. Речь идет про школы, детсады, музеи, архивы, учреждения культуры и другие объекты. Вместе с тем Власти Витебской области 6 мая приняли решение о включении отопления в жилфонде. Так, кроме квартир и домов, тепло вернулось в общежития, общегородские бани.
Минская область: отопление в мае 2025.
ЖКХ Минской области 7 мая приняло решение вернуть тепло в объекты социальной сферы6 учреждения соцобеспечения, больницы, школы, детские сады, лечебно-профилактические и иных медицинских учреждения.
Городенская область: отопление в мае 2025.
Власти Гродно 8 мая приняли решение вновь включить отопление в школах, учреждениях социального обеспечения, больницах, поликлиниках, санаториях, музеях и других социальных объектах.
Кроме того, с 8 мая тепло вернулось в социальные объекты Лиды.
Могилевская область: отопление в мае 2025.
Стало известно, что Могилевский горисполком решил включить отопление 12 мая 2025 года в социальных объектах Могилева. Это значит, что тепло вернулось в школы, больницы, детские сады и другие соцобъекты города.
Брестская область, отопление в мае 2025.
Стало известно, что решение включить отопление приняли почти во всех городах и районах Брестской области. Подробности БелТА озвучили в областном унитарном предприятии «Управление ЖКХ».
Уточняется, что решения о включении тепла не поступили только из двух районов области: Столинского и Жабинковского. Кроме того, в некоторых районах отопление в режиме протапливания включили и в жилом фонде.
«Первые районы начали повторно включать отопление в соцсфере с 8 мая», — отметили в сообщении.
Гомельская область: отопление в мае 2025.
Власти Гомеля сказали про включение отопления в объектах социальной сферы. Информация появилась в официальном телеграм-канале председателя Гомельского горисполкома Владимира Привалова.
В сообщении сказано, что, согласно распоряжению Гомельского городского исполнительного комитета, отопление снова включили в детсадах, школах, музеях, библиотеках, архивах и других объектах соцферы с 12 мая.
Кстати, сроки отключения горячей воды в Минске в мае переносятся из-за холодной погоды.
Тем временем Минтранс Беларуси сказал, что водители такси должны будут заранее назвать стоимость поездки.
Кроме того, Белстат сказал, что только 9,2% белорусских семей воспитывают трех и более детей.