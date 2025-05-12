Волочкова заявила, что балерина Алла Осипенко передала ей свои знания и талант

Столько было с ней уникальных моментов. Они были связаны с тем, что уже после этой стажировки — мы с мамой месяц там прожили во Флоренции — я в Мариинском театре танцевала, Алла Евгеньевна всегда приходила на мои спектакли, она вела меня и репетировала со мной. А когда я переехала в Большой театр, меня принял Владимир Васильев, я там поработала до 2003 года, то есть пять лет. И потом получилось так, что когда меня незаконно уволили из Большого театра в 2003 году, со мной отказались работать педагоги Большого театра, многих из которых тоже уже нет в живых. Они просто отказались, потому что побоялись. У меня есть мое шоу «Одержимость». Я всегда была одержима творчеством, с пяти лет я поставила перед собой цель стать балериной. У меня в шоу идет голос за кадром, что на все выпады в мой адрес я всегда отвечала и буду отвечать творчеством. И вот у меня было два концерта в Кремле через месяц после того, как меня уволили, и Алла Евгеньевна Осипенко оказалась единственным педагогом, кто не побоялся. Я поехала в Питер репетировать этот проект, и она мне помогла. И она не побоялась, потому что это были люди уходящие, вот эти мэтры искусства великого балета.