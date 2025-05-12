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Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 13 мая 2025 года

Агентство новостей «Доступ» публикует адреса домов, где коммунальные службы проведут плановые работы во вторник.

Источник: Reuters

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 13 мая 2025 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

Отключение водоснабжения:

— Калинина, 2, 4, 6, 8 — с 09:30 до 18.00.

Отключение электроэнергии:

— Российская, 25, 27, 29 — с 09.00 до 17.00;

— пос. Колхозный, ч/с: Коммунальная, 29−53, 52−58; пер. Малый, 3−8; Нязепетровская, 2−20; Павлова, 51; Серафимовича, 31−53; Стартовая, 22−52,57, 59, 65; Тепличная, 37−53; Аргаяшская, 9-А; Джамбула, 1−20; Северо-Крымская, 104−126; Чайковского, 107−125; пер. Депутатский, 1−17; Неглинная, 97−164 с — 08.00 до 18.00.

КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН

Отключение водоснабжения:

— Свердловский тр., 3-А, 3-Б, 3-Б/1, 3-В, 3-Л, 3-Н, 3/2, ¾, 5 к.10, 5-Р (стр. 1, 2, 3), 5-Р, 5-Ф, 18, 18-А, 20, 22-В, 24, 24-А — с 09:30 до 18.00.

Отключение газоснабжения:

— Ворошилова, 15, 19 — с 09.00 до 17.00.

Отключение электроэнергии:

— Комсомольский пр., 78-А; Захаренко, 5, 5-А, 5-Б — с 08.00 до 18.00.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Отключение газоснабжения:

— Дзержинского, 23; Энергетиков, 50 — с 09.00 до 17.00.

Отключение электроэнергии:

— Новороссийская, 34, 34-А, 34-Б, 36, 36-А, 38, 40, 42 — с 16.00 до 18.00;

— пос. Урицкого, ч/с: Заболотная, 9−46; Златоустовская, 8−34; Народная, 7−21; Камышовая, 3, 5, 8, 10, 12 — с 08.00 до 17.00;

— пос. Железнодорожный, ч/с: Коммунаров, 80−90; Вагнера, 165−181; Барбюса, 252−272; пер. Эстонский, 4−8, 1−9; пер. Кондукторский, 41−65, 42−70; Стахановцев, 121−139; 1-й пер. Вагонный, 21 — с 08.00 до 18.00.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН

Отключение водоснабжения:

— Свердловский тр., 86 — с 09.00 до 16.00;

— Приборостроителей, 1, 1-А, 2, 4, 6, 8, 8-А, 10, 12; Сталеваров, 10 — с 09.00 до 18.00.

Отключение газоснабжения:

— Б. Хмельницкого, 17; ш. Металлургов, 41 — с 09.00 до 17.00.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Отключение электроэнергии:

— Блюхера, 126; Днепропетровская, 23 — с 08.00 до 18.00;

— ст. Шершни, ч/с: Гарина-Михайловского, 1−34 — с 08.00 до 18.00;

— пос. Смолино, ч/с: Первомайская, 1−21, 14−28 — с 08.00 до 18.00;

-пос. Д. Донского, ч/с: Силикатная, 1−69, 2−96; Животноводческая, 2−18, 3−27 — с 09.00 до 16.00.

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

Отключение газоснабжения:

— Гер. Танкограда, 65 (подъезды 3, 4); пр. Ленина, 24 (подъезды 1, 2) — с 09.00 до 17.00.

Отключение электроэнергии:

— пер. Мамина, 2-А, 2-Б, 6-Б; Мамина, 11-В — с 08:30 до 18.00.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Плановые работы не проводятся.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ

Вниманию водителей и пешеходов.

Вниманию водителей и пешеходов!

Во вторник, 13 мая, будут отключены светофоры на перекрестке:

— Свердловского тракта и улицы Индивидуальная — с 09:00 до окончания работ;

— улиц Университетская Набережная и Академика Макеева — с 10:00 до 14:00.

Будьте внимательны и осторожны!