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Юрий Слюсарь раскритиковал чиновников из-за состояния мемориала в Морозовске

Врио главы Ростовской области потребовал завершить капремонт мемориала в Морозовске.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь раскритиковал чиновников, из-за которых в Морозовске не успели привести в порядок мемориал Воинской славы. Донской глава прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале.

— Мемориал в Морозовске в дни торжеств оказался в разобранном состоянии. Капитальный ремонт планируют завершить в конце августа. Из-за некорректной работы и неучтенных сроков жителям города оказалось негде отметить большой праздник, — написал Юрий Слюсарь.

Также в Морозовском районе Дона произошла еще одна похожая история.

— В поселке Разлатном демонтировали аварийный памятный знак воинам Великой Отечественной войны. Новый мемориал успели возвести к 9 мая, но все эти процедуры вызвали у людей много вопросов и волнений, потому что администрация не посчитала нужным сообщить о работах, — отметил Юрий Слюсарь.

Донской глава потребовал от всех глав муниципалитетов заранее информировать население о любых возникающих трудностях, чтобы решение можно было найти сообща.

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