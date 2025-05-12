Юрий Слюсарь раскритиковал чиновников из-за состояния мемориала в Морозовске

— В поселке Разлатном демонтировали аварийный памятный знак воинам Великой Отечественной войны. Новый мемориал успели возвести к 9 мая, но все эти процедуры вызвали у людей много вопросов и волнений, потому что администрация не посчитала нужным сообщить о работах, — отметил Юрий Слюсарь.