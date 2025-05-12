В Минске перенесли запланированное на май отключение горячей воды

«В связи с принятым 8 мая решением Мингорисполкома о включении систем отопления на объектах социальной сферы столицы ранее запланированное на май отключение горячего водоснабжения для проведения испытаний и ремонта тепловых сетей будет перенесено. Это мера предпринимается в первую очередь для обеспечения комфорта всех жителей Минска», — отметили на предприятии.