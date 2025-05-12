Минтруда отреагировало на снижение рождаемости в Беларуси. Подробности озвучила заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова, пишет БелТА.
Специалист отметила, что проблема снижения рождаемости в стране отчасти возникла по причине того, что молодежь откладывает вступление в брак. Это приводит к более поздней первой беременности. Бердникова добавила: если раньше совмещали рождение ребенка, учебу в университете и в последующем работу, то сегодня у молодежи в тренде после получения образования вступать в активную фазу трудовой деятельности и сначала реализовываться для себя.
Представитель Минтруда и соцзащиты уточнила, что уже после этого молодежь начинает задумываться о создании семьи и рождении детей.
— Эти тренды не являются новшеством, — пояснила Бердникова.
Ранее Минтруда высказалось о введении налога на бездетность в Беларуси.
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Кроме того, Белстат сказал, что только 9,2% белорусских семей воспитывают трех и более детей.