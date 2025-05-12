Минтруда отреагировало на снижение рождаемости в Беларуси

Специалист отметила, что проблема снижения рождаемости в стране отчасти возникла по причине того, что молодежь откладывает вступление в брак. Это приводит к более поздней первой беременности. Бердникова добавила: если раньше совмещали рождение ребенка, учебу в университете и в последующем работу, то сегодня у молодежи в тренде после получения образования вступать в активную фазу трудовой деятельности и сначала реализовываться для себя.