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Минтруда отреагировало на снижение рождаемости в Беларуси

Минтруда сказало, с чем связано снижение рождаемости в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда отреагировало на снижение рождаемости в Беларуси. Подробности озвучила заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова, пишет БелТА.

Специалист отметила, что проблема снижения рождаемости в стране отчасти возникла по причине того, что молодежь откладывает вступление в брак. Это приводит к более поздней первой беременности. Бердникова добавила: если раньше совмещали рождение ребенка, учебу в университете и в последующем работу, то сегодня у молодежи в тренде после получения образования вступать в активную фазу трудовой деятельности и сначала реализовываться для себя.

Представитель Минтруда и соцзащиты уточнила, что уже после этого молодежь начинает задумываться о создании семьи и рождении детей.

— Эти тренды не являются новшеством, — пояснила Бердникова.

Ранее Минтруда высказалось о введении налога на бездетность в Беларуси.

Тем временем Минтруда сказало, кому в Беларуси положена бесплатная няня 20−40 часов в неделю.

Также мы писали, что Минтруда инициирует возможность второй бесплатной попытки ЭКО в Беларуси.

Кроме того, Белстат сказал, что только 9,2% белорусских семей воспитывают трех и более детей.