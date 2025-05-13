В мэрии Воронежа прокомментировали возможное повышение цены проезда до 40 рублей

В мэрии Воронежа предложили повысить цену проезда в общественном транспорте до 40 рублей. Соответствующую заявку направили в региональное министерство тарифного регулирования. Об этом сообщили в городской администрации.
В администрации Воронежа подчеркнули, что окончательное решение примут именно в министерстве тарифного регулирования. Сделать это должны после тщательного анализа заявки и других сопутствующих обстоятельств.
Напомним, ранее цену проезда в общественном транспорте Воронежа повышали меньше года назад — летом 2024 года. На данный момент действует дифференцированный тариф — по карте пассажиры платят 31 рубль, наличными — 33.