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В мэрии Воронежа прокомментировали возможное повышение цены проезда до 40 рублей

Пока окончательное решение не приняли.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии Воронежа предложили повысить цену проезда в общественном транспорте до 40 рублей. Соответствующую заявку направили в региональное министерство тарифного регулирования. Об этом сообщили в городской администрации.

В администрации Воронежа подчеркнули, что окончательное решение примут именно в министерстве тарифного регулирования. Сделать это должны после тщательного анализа заявки и других сопутствующих обстоятельств.

Напомним, ранее цену проезда в общественном транспорте Воронежа повышали меньше года назад — летом 2024 года. На данный момент действует дифференцированный тариф — по карте пассажиры платят 31 рубль, наличными — 33.