Дептранс Самары ищет подрядчика для организации садово-дачных перевозок

Контракт появился на сайте госзакупок 25 апреля. Начальная цена составляет 172,92 млн рублей.
Подрядчик должен запустить 55 автобусов малого (2), среднего (33) и большого классов (20). Садово-дачные перевозки нужно организовать с 30 мая по 31 октября нынешнего года по 30 маршрутам: 126б, 132, 144−147, 150, 153, 154, 156, 157 и 157а, 159, 165, 167−174, 175к, 180−182, 185к, 197−199.
В документах сказано, что в машинах должны быть в том числе тахографы, настроенные системы навигации, контрольно-кассовая техника, система информирования пассажиров.
Заявки на участие в открытом конкурсе принимали до 12 мая. Итоги подведут 15-го числа. А недавно стало известно, какие личные вещи самарцы теряют чаще всего в общественном транспорте.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!