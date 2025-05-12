Какой будет погода в Казахстане 13 мая

АСТАНА, 12 мая — Sputnik. На территории Казахстана 13 мая будет наблюдаться вынос теплых воздушных масс с районов Ирана, что обусловит жаркую погоду без осадков в южных и центральных областях республики. Однако не всем удастся насладиться летней погодой: на западные, и крайние северные регионы будет оказывать свое влияние циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, которые принесут с собой дожди с грозами, в отдельных регионах даже сильные дожди, возможно выпадение града.
В Абайской области по данным синоптиков ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, днем 25−30 тепла.
В Акмолинской области на западе и севере синоптики прогнозируют дождь, грозу, днем град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-восточный, юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 11−16, днем 26−31, на севере области 21 тепла.
В Актюбинской области на западе и севере пройдет дождь, гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, ночью на западе, севере, днем на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на юге области 22, днем 26−31 тепла, на юге, востоке области сильная жара 35 градусов.
В Алматинской области днем в горных районах возможен дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, днем на западе области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 11−16, в горных районах области 1−6 тепла, днем 27−32, в горных районах области 17−22 тепла.
В Атырауской области на западе и севере обещают дождь, грозу, днем на юге области небольшой дождь, гроза. Ветер северный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на северо-западе области 12, днем 25−30, на северо-западе области 17−22 тепла.
В Восточно-Казахстанской области будет без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на востоке области 2, днем 22−27, на востоке области 17 тепла.
В Жамбылской области днем в горных районах пройдет дождь, гроза. На севере, юге области пыльная буря. Ветер северо-восточный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, в горных районах области 8, днем 30−35, в горных районах области 27 тепла.
В Жетысуской области осадков не обещают. Ветер восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, в центре, горных районах области 7, днем 27−32, в горных районах области 24 тепла.
В Западно-Казахстанской области на юге и востоке будет дождь, гроза, град. Ветер северный, северо-восточный 9−14, на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, днем 20−25 тепла.
В Карагандинской области будет без осадков. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на юге области 17, днем 26−31 тепла.
В Костанайской области на западе, севере и востоке пройдет дождь, гроза, ночью на севере, западе области сильный дождь, днем град. Ветер северо-восточный 9−14, утром и днем на западе, севере, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 9−14, на юге области 18, днем 18−23, на севере области 15, на юге области 28−33 тепла.
В Кызылординской области осадков не обещают. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, днем 34−39 тепла.
В Мангистауской области на западе и в центре обещают дождь, грозу, днем град. Ночью и утром на юго-западе области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 16−21, днем 25−30, на западе области 22, на юге области 36 тепла.
В Павлодарской области на западе и севере пройдет дождь, гроза, на севере области сильный дождь, днем град, шквал. Ветер северо-западный 9−14, на западе, севере, востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, днем 22−27, на севере области 17, на юге области 32 тепла.
В Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют дождь, на западе, севере, юге области гроза, днем град. На западе, севере области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на западе, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на западе области 7, днем 13−18, на юге области 22 тепла.
В Туркестанской области будет без осадков. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, в горных районах области 14, днем 33−38, в горных районах области 30 тепла.
В Улытауской области осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на востоке области 10 тепла, днем 27−32 тепла, на западе, юге области сильная жара 35 градусов.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 14−16, днем 28−30 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 13−15, днем 27−29 тепла.
Шымкент: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 17−19, днем 34−36 тепла.