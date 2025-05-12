Какой будет погода в Казахстане 13 мая

АСТАНА, 12 мая — Sputnik. На территории Казахстана 13 мая будет наблюдаться вынос теплых воздушных масс с районов Ирана, что обусловит жаркую погоду без осадков в южных и центральных областях республики. Однако не всем удастся насладиться летней погодой: на западные, и крайние северные регионы будет оказывать свое влияние циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, которые принесут с собой дожди с грозами, в отдельных регионах даже сильные дожди, возможно выпадение града.