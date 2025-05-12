Белгидромет сказал, когда белорусам ждать потепления до +19 градусов в мае 2025 года. Подробности озвучили в пресс-службе Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БелТА.
Синоптики обращают внимание, что в Беларуси и далее сохранится холодная погода с заморозками в ночное время. Однако немного потеплеет ближе к выходным 17 и 18 мая. Так, в субботу, ожидаются кратковременные дожди, грозы. Вероятен слабый туман. В ночные часы будет от +1 до +7 градусов. А днем воздух прогреется от +9 до +16 градусов.
В воскресенье, 18 мая, синоптики прогнозируют дожди, а днем местами возможны грозы. Что касается температуры воздуха ночью, то она окажется от +3 до +9 градусов. Днем прогнозируется от +10 до +17 градусов, а по южной части местами будет до +19 градусов.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов дал надежду на потепление в Беларуси на неделе с 12 по 18 мая.
Кстати, синоптики предупредили белорусов о заморозках до −4 градусов 13 мая.
Вместе с тем Минтруда высказалось о введении налога на бездетность в Беларуси.