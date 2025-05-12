Белгидромет сказал, когда белорусам ждать потепления до +19 градусов в мае 2025

Синоптики обращают внимание, что в Беларуси и далее сохранится холодная погода с заморозками в ночное время. Однако немного потеплеет ближе к выходным 17 и 18 мая. Так, в субботу, ожидаются кратковременные дожди, грозы. Вероятен слабый туман. В ночные часы будет от +1 до +7 градусов. А днем воздух прогреется от +9 до +16 градусов.