Кандидаты на участие в региональной программе «Герои Прикамья» могут пройти индивидуальное собеседование до 1 июня

В Пермском крае экспертная комиссия продлила этап индивидуальных собеседований для участников региональной программы «Герои Прикамья». Это позволит заявить о себе кандидатам, которые находятся в зоне боевых действий и не имели возможности своевременно принять участие в конкурсе.
Как уточнил в своем telegram-аккаунте губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, действующие военнослужащие, которые выполняют боевые задачи в зоне спецоперации, смогут стать кандидатами на участие в программе «Герои Прикамья» и пройти конкурсный отбор. «Приняли решение продлить этап индивидуальных собеседований до 1 июня. Важно, чтобы все, кто успешно прошел тестирование, смогли завершить отбор и стать участником программы», — отметил губернатор.
Предполагается, что обучение по краевой программе пойдут не менее 60 кандидатов. Цель обучения — подготовить из числа участников СВО высококвалифицированных руководителей. В дальнейшем они будут работать в государственных и муниципальных органах власти либо в сфере экономики, в государственных компаниях региона.
Индивидуальное собеседование является заключительным этапом конкурсного отбора. После этого все кандидатуры обсудит общественный совет. Итоговый список будет ранжированным, сообщают организаторы. Отобранным участникам предстоит пойти на базе РАНХиГС образовательную программу «Государственное и муниципальное управление».
Напомним, в Пермском крае действует широкий спектр мер поддержки участников специальной военной операции. Они пользуются не только федеральными, но и региональными льготами. И одно из важнейших направлений здесь — возможность переобучения, профессиональной подготовки и получения востребованной специальности с дальнейшим трудоустройством.