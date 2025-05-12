Кандидаты на участие в региональной программе «Герои Прикамья» могут пройти индивидуальное собеседование до 1 июня

Как уточнил в своем telegram-аккаунте губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, действующие военнослужащие, которые выполняют боевые задачи в зоне спецоперации, смогут стать кандидатами на участие в программе «Герои Прикамья» и пройти конкурсный отбор. «Приняли решение продлить этап индивидуальных собеседований до 1 июня. Важно, чтобы все, кто успешно прошел тестирование, смогли завершить отбор и стать участником программы», — отметил губернатор.