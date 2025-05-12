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16 человек утонули в водоемах Ростовской области с начала года

15 взрослых и один ребенок погибли во время отдыха на водоемах в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2025 года в водоемах Ростовской области утонули 16 человек, в том числе один ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— За пять месяцев утонувших оказалось почти на треть меньше, чем за такой же период годом ранее, — отметили в экстренном ведомстве.

Сейчас для профилактики происшествий спасатели проводят рейды в местах массового отдыха. Людям напоминают о правилах безопасности. В частности, соблюдать предосторожности советуют тем, у кого есть маломерные суда.

Перед выходом на воду нужно обязательно проверять состояние своего транспорта, а также брать с собой спасательные средства, сигнальные фонари, огнетушитель и аптечку. Пассажирам следует надевать спасательные жилеты. Категорически нельзя выходить на воду в состоянии алкогольного опьянения.

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