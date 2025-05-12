Хинштейн заявил о грабежах и мошенничествах курских чиновников

«Не понимаю, как человек, обвиняемый в коррупции и которого суд де-факто признал виновным, может до сих пор работать в структуре госвласти! Потребовал уволить его — все основания для этого есть. Брать на работу в органы власти и их подведы людей, которые ранее привлекались к уголовной ответственности, недопустимо», — указывал политик.