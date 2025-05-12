Сроки отключения горячей воды в Минске в мае переносятся из-за холодной погоды

В Минске в мае-2025 переносятся сроки планового отключения горячей воды. Об этом проинформировало Минскэнерго в своем официальном телеграм-канале.
В организации ссылаются на решении Мингорсполкома, которое было принято 8 мая 2025 года и по согласно которому тепло вернулось в объекты социальной сферы Минска (больницы, учреждения образования и пр.) из-за аномально холодного третьего месяца весны.
«Ранее запланированное на май отключение горячего водоснабжения для проведения испытаний и ремонта тепловых сетей будет перенесено», — сообщили в Минскэнерго.
Что касается новых сроков отключения горячей воды в домах Минска, то их обещают обозначить уже очень скоро, сразу после принятия решения Мингорисполкомом о завершении отопительного сезона для потребителей социальной сферы.
К слову, как мы рассказывали ранее, власти Минска заявили о включении отопления в жилье и социальных объектах в столицы по всей Беларуси из-за холодной погоды.
Ранее мы писали о том, что Белгидромет предупредил белорусов о холодной погоде и ливнях с 13 по 18 мая (тут про это).