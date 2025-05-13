Воронежских водителей предупредили об учениях МЧС на трассе «Дон»

Во вторник, 13 мая, с 11.00 до 14.00 на трассе «Дон» на 520 километре в районе старого поста ГАИ на въезде в Воронеж со стороны Новой Усмани пройдут масштабные учения МЧС. Об этом предупредили в пресс-службе спасательного ведомства.