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Воронежских водителей предупредили об учениях МЧС на трассе «Дон»

Они будут проходить 13 мая в течение трех часов.

Во вторник, 13 мая, с 11.00 до 14.00 на трассе «Дон» на 520 километре в районе старого поста ГАИ на въезде в Воронеж со стороны Новой Усмани пройдут масштабные учения МЧС. Об этом предупредили в пресс-службе спасательного ведомства.

В ходе учений будут отрабатывать действия по ликвидации последствий крупного ДТП. В связи с этим на 520 километре трассы «Дон» будет находиться достаточно много спецтехники различных служб.

Водителей и местных жителей просят сохранять спокойствие и учитывать факт проведения учений во время планирования своего маршрута.