Не смогли договориться? Почему Григорий Лепс отложил свадьбу с Авророй Киба

— Разница в возрасте не могла стать конкретной причиной размолвки. Этот факт был известен участникам отношений с самого начала. Возможно, в этом и была определенная изюминка их союза. Большая разница в возрасте между возлюбленными не является помехой для счастливого брака, всему виной существенные различия характеров, жизненных установок и взглядов. Например, у взрослого партнера ригидная, твердая психика, а у более молодой стороны, наоборот, слишком гибкая. Это может привести к регулярным конфликтам интересов, но виновата не разница в возрасте, а неумение договориться, пойти друг другу на уступки и правильно решать конфликты, — считает Алексеева.