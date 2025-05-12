Не смогли договориться? Почему Григорий Лепс отложил свадьбу с Авророй Киба

Григорий Лепс объявил о намерении отложить свадьбу со своей 19-летней возлюбленной Авророй Киба. Ранее он утверждал, что души не чает в невесте и готов бросить к ее ногам весь мир. Однако теперь певец реагирует агрессивно на любой вопрос об Авроре и кидается на журналистов с нецензурной бранью. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Маргариты Алексеевой, что могло привести к отмене помолвки и сможет ли пара воссоединиться.
По словам эксперта, дело тут не в разнице в возрасте, как уверены многие.
Большая разница в возрасте: как избежать конфликтов.
— Разница в возрасте не могла стать конкретной причиной размолвки. Этот факт был известен участникам отношений с самого начала. Возможно, в этом и была определенная изюминка их союза. Большая разница в возрасте между возлюбленными не является помехой для счастливого брака, всему виной существенные различия характеров, жизненных установок и взглядов. Например, у взрослого партнера ригидная, твердая психика, а у более молодой стороны, наоборот, слишком гибкая. Это может привести к регулярным конфликтам интересов, но виновата не разница в возрасте, а неумение договориться, пойти друг другу на уступки и правильно решать конфликты, — считает Алексеева.
Специалист отметила, что у этих отношений есть будущее, если Григорий Лепс и Аврора смогут договориться друг с другом.
— Многие уверены, что влюбленность автоматически подразумевает все договоренности, но это совершенно не так. Если Лепс и его невеста хотят возобновить отношения, они должны сесть и полностью обсудить проблемную ситуацию, их эмоции и страхи, не замораживать конфликт. Тогда у пары будет возможность наладить взаимоотношения и вступить в брак, — объяснила собеседница «ВМ».
По ее мнению, не стоит забывать, что Григорий Лепс — артист, человек из шоу-бизнеса, поэтому у него могут случаться чрезмерные проявления эмоциональных историй на публику. Но это не значит, что история любви с Авророй — фальшивая.
— Об артистах, у которых все хорошо, не говорят. А узнаваемость и популярность нужно поддерживать. Не думаю, что эта история была полностью сделана для хайпа, все-таки Лепс очень эмоциональный человек. У них могло произойти небольшое недопонимание, на это наложилась сильная творческая нагрузка артиста, произошел скандал, из-за которого он отменил помолвку. Нужно пожелать им спокойствия, возможности разобраться в ситуации, наладить свои отношения и пожениться, — заключила психолог.
Ранее 19-летняя избранница российского певца Григория Лепса Аврора Киба раскрыла интимные подробности отношений с артистом. Многие пользователи интернета, а также фанаты певца до сих пор не могут поверить, что Киба в свои 19 лет действительно любит 62-летнего Лепса.