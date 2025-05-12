CAR-T терапия опухолей вызывает легкую когнитивную дисфункцию

«Данная форма иммунотерапии обладает гигантским потенциалом — уже сейчас мы видим, что CAR-T терапия спасает жизни тех пациентов, которые в противном случае умерли бы от агрессивных форм опухолей. Тем не менее, нам важно знать, какие долгосрочные побочные эффекты она вызывает, в том числе выявленные нами когнитивные проблемы. Это необходимо для создания подходов для борьбы с ними», — пояснила профессор Стэндфордского университета Мишель Монье, чьи слова приводит пресс-служба медшколы вуза.