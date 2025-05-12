Дела семейные: большинство белорусов приветствуют гендерное равенство

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Белстат провел выборочно обследование домашних хозяйств и выяснил, как белорусы разделяют функции внутри семьи.
В частности, обследование выявило, что 90,3% женщин и 97,3% мужчин удовлетворены, как в их семье распределяются обязанности.
«Как показали результаты, в белорусских семьях преобладает правовое и экономическое равноправие супругов: решения о распоряжении финансовыми средствами совместно принимаются в 8 из 10 белорусских семей, о совершении крупных покупок — в 9 из 10 семей», — рассказали в пресс-службе Национального статистического комитета.
Там также отметили, что в 90% белорусских семей принимаются совместные решения касаемо воспитания и обучения детей.
Что касается материального обеспечения, то две трети женщин и три четверти мужчин (65% женщин и 74% мужчин) полагают, что финансовая поддержка семьи — это обязанность представителей сильного пола. При этом более 50% женщин и более 40% мужчин считают, что иметь оплачиваемую работу важно в равной степени для обеих полов.
В Белстате также рассказали, на кого мужчины и женщины возлагают заботу о доме и детях. Так, 51% мужчин считает эту функцию обязанностью женщин, в то же время 59,2% представительниц прекрасного пола полагают, что заботиться о доме и детях должны мужчины и женщины в равной степени.
Гендерные стереотипы
Белстат также опубликовал мнения о гендерных стереотипах. Так, почти 80% женщин и более 70% мужчин не согласны с утверждением, что если женщина зарабатывает больше своего партнера, то это отрицательно влияет на их отношения.
Относительно занимаемых должностей, 58% женщин и 77,4% представителей сильного пола сходятся во мнении, что мужчины являются лучшими и более успешными политическими и общественными деятелями, чем женщины.
Более 80% женщин и почти 78% мужчин не согласны с тем, что если в семье есть сын и дочь, то дочь должна взять на себя большую ответственность за заботу о пожилых родителях, чем сын, выяснил Белстат.