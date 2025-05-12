Дела семейные: большинство белорусов приветствуют гендерное равенство

В Белстате также рассказали, на кого мужчины и женщины возлагают заботу о доме и детях. Так, 51% мужчин считает эту функцию обязанностью женщин, в то же время 59,2% представительниц прекрасного пола полагают, что заботиться о доме и детях должны мужчины и женщины в равной степени.