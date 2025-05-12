В Таганроге вынесли приговор за убийство 13-летней давности

Следствием и судом установлено, что в мае 2012 года произошел конфликт на улице Дзержинского. Во время ссоры мужчина нанес множественные удары деревянной битой по голове знакомому. От полученных травм потерпевший скончался. Преступник скрылся, сменив личность. Его удалось задержать только в прошлом году.