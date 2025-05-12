В Таганроге вынесли приговор за убийство 13-летней давности

В Таганроге спустя долгих 13 лет правосудие настигло преступника. Таганрогский городской суд вынес обвинительный приговор 32-летнему мужчине за особо жестокое убийство, совершенное еще в 2012 году. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Следствием и судом установлено, что в мае 2012 года произошел конфликт на улице Дзержинского. Во время ссоры мужчина нанес множественные удары деревянной битой по голове знакомому. От полученных травм потерпевший скончался. Преступник скрылся, сменив личность. Его удалось задержать только в прошлом году.
Подсудимый полностью признан виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Суд приговорил мужчины к 11 годам колонии строго режима.
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