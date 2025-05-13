График ремонта подъездов многоэтажек в Крыму составят до 1 июля

В течение трех лет подъезды многоквартирных домов в Крыму намерены привести в соответствие с установленными нормами. Соответствующее распоряжение руководителям администраций дал глава республики Сергей Аксенов.
«Поручил главам администраций совместно с управляющими организациями и депутатским корпусом сформировать план-график косметического ремонта подъездов до 1 июля текущего года», — отметил глава Крыма.
Он подчеркнул, что итоговые работы принимает председатель МКД вместе с жителями дома.
Кроме того, до 1 июня в регионе планируется разработать программу по обновлению придомовых территорий, которая затронет все муниципалитеты.