QR-коды вместо книг жалоб: Как ростовчане смогут повлиять на комфорт в транспорте

— Понятно, что книгу жалоб не повесишь в каждом автобусе. А вот оставить QR-код или ссылку, куда можно отправить сообщение о проблеме, — отличное решение. Теперь, если на конкретном рейсе что-то пошло не так, пассажиры смогут мгновенно уведомить об этом.