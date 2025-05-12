Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

QR-коды вместо книг жалоб: Как ростовчане смогут повлиять на комфорт в транспорте

В Ростовском общественном транспорте запретят хаотичное размещение рекламы.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчане устали от хаотичной рекламы в автобусах — теперь власти решили навести порядок. Глава города Александр Скрябин провел оперативное совещание, где обсудили новые правила размещения рекламных материалов в общественном транспорте.

— Полностью согласен с мнением ростовчан: текущий вид размещения рекламы действительно неудовлетворителен, — отметил Скрябин.

По его поручению Департамент транспорта и Управление наружной рекламы разработали единую концепцию. Главное требование — убрать с окон автобусов все, что мешает пассажирам и создает дискомфорт. Уже до конца месяца рекламу на стеклах демонтируют, а новые материалы будут размещаться только в утвержденных зонах.

Но на этом изменения не закончатся. Чтобы жалобы горожан не оставались без внимания, в салонах появятся QR-коды.

— Понятно, что книгу жалоб не повесишь в каждом автобусе. А вот оставить QR-код или ссылку, куда можно отправить сообщение о проблеме, — отличное решение. Теперь, если на конкретном рейсе что-то пошло не так, пассажиры смогут мгновенно уведомить об этом.

Уточняется, что вопрос уже проработан в Департаменте транспорта и Управлении рекламы города, и уже на этой неделе будет представлен план размещения рекламы в салоне автобусов, троллейбусов и трамваев. Новые правила будут едиными для всех перевозчиков.

Подпишись на нас в Telegram.