QR-коды вместо книг жалоб: Как ростовчане смогут повлиять на комфорт в транспорте

Ростовчане устали от хаотичной рекламы в автобусах — теперь власти решили навести порядок. Глава города Александр Скрябин провел оперативное совещание, где обсудили новые правила размещения рекламных материалов в общественном транспорте.
— Полностью согласен с мнением ростовчан: текущий вид размещения рекламы действительно неудовлетворителен, — отметил Скрябин.
По его поручению Департамент транспорта и Управление наружной рекламы разработали единую концепцию. Главное требование — убрать с окон автобусов все, что мешает пассажирам и создает дискомфорт. Уже до конца месяца рекламу на стеклах демонтируют, а новые материалы будут размещаться только в утвержденных зонах.
Но на этом изменения не закончатся. Чтобы жалобы горожан не оставались без внимания, в салонах появятся QR-коды.
— Понятно, что книгу жалоб не повесишь в каждом автобусе. А вот оставить QR-код или ссылку, куда можно отправить сообщение о проблеме, — отличное решение. Теперь, если на конкретном рейсе что-то пошло не так, пассажиры смогут мгновенно уведомить об этом.
Уточняется, что вопрос уже проработан в Департаменте транспорта и Управлении рекламы города, и уже на этой неделе будет представлен план размещения рекламы в салоне автобусов, троллейбусов и трамваев. Новые правила будут едиными для всех перевозчиков.
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