Испытания единой вакцины против гриппа от «Нацимбио» пройдут скоро

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Холдинг «Нацимбио» (входит в Ростех) продолжает разрабатывать комбинированную вакцину против гриппа и ковида с другим партнером, сотрудничество с компанией «Артген биотех» приостановлено, сообщил Ростех. Испытания единой вакцины ожидаются в ближайшем будущем.
«С компанией “Артген биотех” совместные работы пришлось приостановить, так как мы выявили замечания к процессу разработки препарата на стороне партнера. В соответствии с условиями соглашения компания “Артген биотех” должна разрабатывать препарат и осуществлять доклинические исследования, а наш холдинг “Нацимбио” — проводить фазы клинических исследований и регистрацию вакцины. Поскольку недостатки не были устранены, холдинг принял решение не начинать клинические исследования», — говорится в сообщении Ростеха.
При этом в госкорпорации отметили, что в случае устранения замечаний сотрудничество с «Артген биотех» может быть продолжено, например, в части поставки антигенов вирусов гриппа.
«Тем не менее, эти сложности не повлияют на наши планы. “Нацимбио” продолжает работы по разработке комбинированной вакцины против гриппа и ковида на другой платформе с другим партнером. Получение разрешения на проведение клинических исследований ожидается в ближайшее время», — отметили в госкорпорации.