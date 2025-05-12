Испытания единой вакцины против гриппа от «Нацимбио» пройдут скоро

«С компанией “Артген биотех” совместные работы пришлось приостановить, так как мы выявили замечания к процессу разработки препарата на стороне партнера. В соответствии с условиями соглашения компания “Артген биотех” должна разрабатывать препарат и осуществлять доклинические исследования, а наш холдинг “Нацимбио” — проводить фазы клинических исследований и регистрацию вакцины. Поскольку недостатки не были устранены, холдинг принял решение не начинать клинические исследования», — говорится в сообщении Ростеха.