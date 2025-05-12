В Ростове начался финал областного конкурса «Учитель года Дона — 2025»

В Ростове-на-Дону дан старт финалу престижного областного конкурса «Учитель года Дона — 2025». За победу борются лучшие педагоги города, которые прошли жесткий отбор на муниципальном этапе. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава города Александр Скрябин.
— В этом году наш город представляют 14 талантливых педагогов, ставших победителями муниципального этапа конкурса «Учитель года города Ростова-на-Дону», — говорится в сообщении.
Отметим, что педагоги Ростова уже неоднократно показывали лучшие муниципальные практики на федеральном уровне, становясь победителями и лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года».
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