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В Ростове начался финал областного конкурса «Учитель года Дона — 2025»

Битва педагогов: в Ростове стартовал финал конкурса «Учитель года Дона».

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону дан старт финалу престижного областного конкурса «Учитель года Дона — 2025». За победу борются лучшие педагоги города, которые прошли жесткий отбор на муниципальном этапе. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава города Александр Скрябин.

— В этом году наш город представляют 14 талантливых педагогов, ставших победителями муниципального этапа конкурса «Учитель года города Ростова-на-Дону», — говорится в сообщении.

Отметим, что педагоги Ростова уже неоднократно показывали лучшие муниципальные практики на федеральном уровне, становясь победителями и лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года».

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