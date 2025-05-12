В Ростове начался финал областного конкурса «Учитель года Дона — 2025»

В Ростове-на-Дону дан старт финалу престижного областного конкурса «Учитель года Дона — 2025». За победу борются лучшие педагоги города, которые прошли жесткий отбор на муниципальном этапе. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава города Александр Скрябин.