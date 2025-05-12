Умерла вдова Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова, снимавшаяся в Беларуси

Снимавшаяся на Беларусьфильме актриса Нина Гребешкова умерла на 95-м году жизни. Как пишет KP.RU, Нины Гребешковой не стало 10 мая 2025 года, причины смерти не называются.
Нина Гребешкова родилась в Москве в ноябре 1930 года. ВГИК она, дочь моляра и портнихи, окончила в 1954 году, впервые снялась в кино еще будучи студенткой — это был эпизод в картине 1950-го года «Смелые люди».
Замуж за великого советского режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова вышла в 1958 году, вместе они прожили около 35 лет, до самой смерти Леонида Иовича в 1993 году. В 1959 году у пары родилась дочь Оксана.
Нина Гребешкова снималась в ставших культовыми лентах своего супруга: она создала яркий образ врача психиатрической больницы в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», она же исполнила роль Надежды Горбунковой, супруги главного героя фильма в фильме 1968 года «Бриллиантовая рука».
В фильмографии Нины Гребешковой есть и лента, снятая на «Беларусьфильме». Речь идет о фильме режиссера Льва Голуба «Девочка ищет отца», который вышел на экраны в 1959-м году (здесь собрали интересные факты, касающиеся кинополотна, снимавшегося в Мозыре).
Нину Гребешкову похоронят 14 мая 2025 года на Кунцевском кладбище, прощание с ней пройдет в закрытом формате.
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