Воспитание трудных подростков: состоялась премьера фильма «Бессмертный полк»

Получается, что перед нами предстают как бы два мира: современность и военное время, тесно взаимосвязанные между собой. Нам показаны не только крупные сражения (интересно тут сочетание цветных и черно-белых кадров), но и личные судьбы персонажей, их чувства, опасения и мечты. Причем создателям удалось реалистично и весьма эмоционально отобразить сражение на Малой земле, продемонстрировав не только отвагу советских воинов, но и их глубинную, метафизическую связь с нашим временем. Особую остроту в финале приобретает сцена ожесточенной схватки героев у Вечного огня с маргиналами, решившими использовать его для приготовления пищи.