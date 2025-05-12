Директор минского «Киновидеопроката» сказал, почему в барах кинотеатров много вредной еды

Директор «Киновидеопроката» Владимир Карачевский сказал, почему в барах и буфетах кинотеатров много вредной еды. Соответствующий вопрос был задан во время большого интервью, которое он дал в рамках программы «Скажинемолчи», выходящей на телеканале «Беларусь 1».
— Вы можете встретить и здоровую еду: горький шоколад, орешки, — отметил Карачевский.
По его словам, наличие в буфетах и барах кинотеатров Беларуси не самых полезных с точки зрения диетологии продуктов имеет свое объяснение.
— Быстрое обслуживание, люди пришли перед сеансом за 15 минут, там нет, во-первых, времени рассиживаться долго. Второе — времени обслуживать долго, — сказал Карачевский.
Он добавил, что работа над совершенствованием меню кинотеатров ведется постоянно, в частности, интерес вызывает корейская, индийская и китайская кухни.
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