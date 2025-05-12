Директор минского «Киновидеопроката» сказал, почему в барах кинотеатров много вредной еды

Директор «Киновидеопроката» Владимир Карачевский сказал, почему в барах и буфетах кинотеатров много вредной еды. Соответствующий вопрос был задан во время большого интервью, которое он дал в рамках программы «Скажинемолчи», выходящей на телеканале «Беларусь 1».