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Жители Уфы проголосовали за новое название площади на набережной Белой

В Уфе завершилось голосование за название площади на набережной Белой.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завершился общественный опрос, организованный мэрией в соцсетях, по выбору названия для новой площади на набережной реки Белой.

В ходе голосования, в котором приняли участие порядка 79 тысяч горожан, явным фаворитом стал вариант «Ағиҙел Майҙаны», получивший поддержку 60% опрошенных. Альтернативное название «Троицкая» собрало 32,7% голосов, тогда как «Белая пристань» оказалась на третьем месте с результатом 2,7%.

В мэрии подчеркнули, что итоги голосования носят рекомендательный характер, но обязательно будут рассмотрены при принятии окончательного решения.

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