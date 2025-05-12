Жители Уфы проголосовали за новое название площади на набережной Белой

В Уфе завершился общественный опрос, организованный мэрией в соцсетях, по выбору названия для новой площади на набережной реки Белой.
В ходе голосования, в котором приняли участие порядка 79 тысяч горожан, явным фаворитом стал вариант «Ағиҙел Майҙаны», получивший поддержку 60% опрошенных. Альтернативное название «Троицкая» собрало 32,7% голосов, тогда как «Белая пристань» оказалась на третьем месте с результатом 2,7%.
В мэрии подчеркнули, что итоги голосования носят рекомендательный характер, но обязательно будут рассмотрены при принятии окончательного решения.
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