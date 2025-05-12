В Ростовской области могут ввести новые правила для застройщиков

Так, строительство от 300 тыс. кв.м предполагает обязательное строительство школ, детских садов и поликлиник. При этом такие застройщики будут иметь определенное преимущество — смогут получать землю в аренду без торгов. Кроме того, при строительстве школы инвестор может взять на себя не менее половины расходов, оставшаяся часть будет финансироваться из местного бюджета. Проектная документация при этом будет передана в муниципальную собственность.