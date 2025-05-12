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В Ростовской области могут ввести новые правила для застройщиков

Жилье плюс инфраструктура: на Дону строительство от 300 тыс. кв.м будет считаться инвестпроектом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области застройщиков ждут изменения. Теперь им придется думать не только о квадратных метрах, но и о социальной инфраструктуре. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Так, строительство от 300 тыс. кв.м предполагает обязательное строительство школ, детских садов и поликлиник. При этом такие застройщики будут иметь определенное преимущество — смогут получать землю в аренду без торгов. Кроме того, при строительстве школы инвестор может взять на себя не менее половины расходов, оставшаяся часть будет финансироваться из местного бюджета. Проектная документация при этом будет передана в муниципальную собственность.

Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Законодательного собрания — 15 мая.

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