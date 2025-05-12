Заморозки ожидают в Самарской области ночью 13 мая

Синоптики Приволжского УГМС рассказали о погоде в губернии в начале вторника.
Специалисты местного ведомства считают, что в 63-м регионе ночью 13 мая будет малооблачно и без каких-либо осадков. Температура воздуха составит от +3 до +8 градусов по Цельсию.
При этом в Самарской области местами в воздухе и на почве ожидают заморозки до 0 и −2 градусов. Ветер подует с северо-востока с порывами примерно от 2 до 7 метров в секунду.
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