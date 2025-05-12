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Лукашенко подписал закон о риелторской деятельности, упразднив институт агентов по операциям с недвижимостью

Лукашенко подписал закон о риелторской деятельности, касающийся многих белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о риелторской деятельности, упразднив институт агентов по операциям с недвижимостью. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале «Пул Первого» вечером в понедельник, 12 мая 2025 года.

Новшеств сразу несколько.

Во-первых, в Беларуси упраздняется институт агентов по операциям с недвижимостью.

Во-вторых, в республике создается новая профильная структура самоуправления — Палата риелторов. Уже определена и ее структура: собрание уполномоченных, правление, председатель, а также ревизионная комиссия.

В-третьих, правом оказания риелторских услуг будут обладать только риелторы, являющиеся членами Палаты риелторов и имеющие свидетельство об аттестации.

Помимо этого, существенным образом пересмотрен и изменен спектр подходов, затрагивающих квалификационные требования к риелторам. Теперь им может стать любой белорус, имеющий оконченное высшее образование в любой сфере, если он прошел обучающие курсы в сфере недвижимости и сдал аттестационный экзамен.

Ранее мы писали о том, что секретарь Совбеза Беларуси высказался о перспективах переговоров России и Украины в Стамбуле 15 мая 2025 года (читать далее вот тут).