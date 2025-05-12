Лукашенко подписал закон о риелторской деятельности, упразднив институт агентов по операциям с недвижимостью

Помимо этого, существенным образом пересмотрен и изменен спектр подходов, затрагивающих квалификационные требования к риелторам. Теперь им может стать любой белорус, имеющий оконченное высшее образование в любой сфере, если он прошел обучающие курсы в сфере недвижимости и сдал аттестационный экзамен.