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После холода и дождей в Молдове начинает теплеть до +24 градусов: У синоптиков есть для жителей страны хорошая новость

Метеорологи рассказали о погоде в ближайшие несколько дней.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове наконец-то наступает потепление. После прохладных и дождливых дней температура начнёт уверенно расти — уже 13 апреля столбики термометров поднимутся до +24 градусов.

По данным Государственной гидрометеослужбы, на юге страны будет особенно тепло. В центре, включая Кишинёв, ожидается около +22°C. На севере будет немного прохладнее, но и там температура достигнет комфортных +19…+21°C.

Ночью всё ещё прохладно — от +7 до +10°C, но резких перепадов уже не ожидается. Осадков синоптики не прогнозируют, небо будет преимущественно ясным или слегка облачным. Ветер — южный и юго-западный, слабый до умеренного.

Такое потепление станет приятным сюрпризом после череды пасмурных и сырых дней.

Синоптики также обещают, что тёплая погода продержится несколько дней.

Прогноз погоды в ближайшие дни.