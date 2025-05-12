После холода и дождей в Молдове начинает теплеть до +24 градусов: У синоптиков есть для жителей страны хорошая новость

В Молдове наконец-то наступает потепление. После прохладных и дождливых дней температура начнёт уверенно расти — уже 13 апреля столбики термометров поднимутся до +24 градусов.
По данным Государственной гидрометеослужбы, на юге страны будет особенно тепло. В центре, включая Кишинёв, ожидается около +22°C. На севере будет немного прохладнее, но и там температура достигнет комфортных +19…+21°C.
Ночью всё ещё прохладно — от +7 до +10°C, но резких перепадов уже не ожидается. Осадков синоптики не прогнозируют, небо будет преимущественно ясным или слегка облачным. Ветер — южный и юго-западный, слабый до умеренного.
Такое потепление станет приятным сюрпризом после череды пасмурных и сырых дней.
Синоптики также обещают, что тёплая погода продержится несколько дней.
Прогноз погоды в ближайшие дни.