Глава Дона пообещал поощрить подростка за спасение девушки от похитителя

10-летний Дима Русаков из Волгодонска совершил настоящий подвиг, спасая девушку от нападения. Его смелость уже стала примером для всей страны. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.