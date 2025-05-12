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Собянин сообщил о победах московских школьников на международных олимпиадах

Столичные школьники завоевали медали на международных олимпиадах по химии и физике. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

«С Международной Менделеевской олимпиады по химии в Бразилии Игорь Устинов и Федор Кузнецов из школы № 1329, а также Владимир Елистратов и Виктор Демидов из школы Центра педагогического мастерства привезли четыре золотые медали», — написал Собянин.

Кроме того, Владимир Елистратов удостоился премии имени академика Лунина. Ее получают абсолютный победитель и обладатели двух лучших результатов.

Мэр отметил, что в олимпиаде приняли участие школьники из 40 стран мира. В российской сборной из 10 участников было четверо москвичей, которые вернулись с наградами.

Также 11 мая завершилась Азиатская физическая олимпиада в Саудовской Аравии. Россию на соревновании представили семь школьников, двое из них — из Москвы. А одиннадцатиклассник Григорий Гречкин из школы Центра педагогического мастерства и десятиклассник Иван Пругло из школы № 179 завоевали две награды — золото и серебро.

«Поздравляю всех ребят с такими высокими достижениями. Мы гордимся вами! Спасибо вашим учителям и наставникам. Желаю новых высот и удивительных открытий!» — добавил Собянин.