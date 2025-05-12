Собянин сообщил о победах московских школьников на международных олимпиадах

Также 11 мая завершилась Азиатская физическая олимпиада в Саудовской Аравии. Россию на соревновании представили семь школьников, двое из них — из Москвы. А одиннадцатиклассник Григорий Гречкин из школы Центра педагогического мастерства и десятиклассник Иван Пругло из школы № 179 завоевали две награды — золото и серебро.