Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 13 мая

Выгоняли скот на пастбища, при этом старались делать это до восхода солнца — считалось, что утренняя роса защитит животных от болезней. Сеяли овёс и ячмень, если земля уже достаточно прогрелась. Заготавливали берёзовые веники для бани — верили, что собранные в этот день, они обладают особой целебной силой. Собирали травы и коренья для лечебных отваров, так как считалось, что в Яков день они набирают максимум пользы. Готовили блюда из свежей зелени — крапивы, щавеля, сныти, чтобы укрепить здоровье после долгой зимы. Молились апостолу Иакову о защите семьи, хорошем урожае и благополучии в доме.