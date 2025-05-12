Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 13 мая

Какой сегодня день по народному календарю. Чем он примечателен?
13 мая в народном календаре носит название Яков Тёплый (или Яков-звездоночный). Этот день посвящён апостолу Иакову Зеведееву, одному из ближайших учеников Христа.
Главная особенность дня — устойчивое потепление, ведь к середине мая весна окончательно вступает в свои права.
Название «Тёплый» связано с тем, что в этот период обычно устанавливалась стабильно тёплая погода. «Звездоночный» день получил своё прозвище потому, что вечером 13 мая крестьяне выходили смотреть на звёзды: ясное небо сулило тёплое и урожайное лето. Считалось, что с этого дня перестают дуть холодные ветры, а земля окончательно прогревается. В народе верили, что роса на Якова обладает особой силой, поэтому её собирали для лечения и обрядов.
Этот день был важным для земледельцев: начинали выгонять скот на пастбища, проверяли, хорошо ли прогрелась почва для посевов.
Что делали на Руси в этот день?
13 мая традиционно посвящали работе в поле и заботе о скоте, а также наблюдали за природой, чтобы предсказать будущий урожай.
Выгоняли скот на пастбища, при этом старались делать это до восхода солнца — считалось, что утренняя роса защитит животных от болезней. Сеяли овёс и ячмень, если земля уже достаточно прогрелась. Заготавливали берёзовые веники для бани — верили, что собранные в этот день, они обладают особой целебной силой. Собирали травы и коренья для лечебных отваров, так как считалось, что в Яков день они набирают максимум пользы. Готовили блюда из свежей зелени — крапивы, щавеля, сныти, чтобы укрепить здоровье после долгой зимы. Молились апостолу Иакову о защите семьи, хорошем урожае и благополучии в доме.
Чего не стоит делать в этот день, 13 мая?
С Яковым днём связано несколько запретов, которые помогали избежать неприятностей.
Нельзя ссориться и сквернословить — это могло навлечь беду на весь год. Не стоит отказывать в помощи, особенно странникам и нуждающимся — иначе удача отвернётся. Запрещалось лениться — день считался рабочим, и безделье сулило неудачи в делах. Нежелательно отправляться в дальнюю дорогу вечером — по поверьям, ночь на 14 мая была временем нечистой силы. Нельзя убивать пауков — это могло привести к денежным потерям. Не стоит оставлять грязную посуду — это привлекало в дом раздоры.
Особое внимание уделяли скоту — запрещалось бить животных или кричать на них, иначе они могли заболеть.
Приметы погоды на 13 мая.
Наблюдения за природой в этот день помогали предсказать, каким будет лето и урожай.
Ясное звёздное небо — к жаркому и сухому лету. Тёплый ветер с юга — к богатому урожаю зерновых. Дождь на Якова — май будет дождливым, зато лето — грибным. Утренний туман — к солнечной погоде в ближайшие дни. Гром гремит — к затяжным дождям. Много майских жуков — будет засуха. Если кукушка громко кукует — тепло установится надолго.
Эти приметы помогали крестьянам планировать работы в поле и готовиться к летнему сезону.
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