Самарские «Крылья Советов» крупно проиграли «Нижнему Новгороду» на выезде 12 мая

Команды на двоих забили семь голов. Но гости из 63-го региона уступили — 2:5 (12+).
Нижегородцы забили первый гол на 10-й минуте. Счет открыл Вячеслав Грулев. На 16-й Хуан Боселли увеличил преимущество местной команды. Позже, на 44-й и 45-й, довел лидерство своего клуба до разгромных +4 и оформил хет-трик — 0:4.
Самарцы отыграли один мяч до свистка на перерыв в компенсированное время. Отличился Иван Олейников — 1:4.
Во втором тайме на 66-й минуте Владислав Шитов вроде бы продолжил камбэк «Крылышек», но на 76-й Боселли в четвертый раз за матч и во второй с пенальти поразил ворота гостей — 2:5. В итоге стал первым уругвайцем с покером в РПЛ.
«Зелено-бело-синие» остались на десятом месте в чемпионате с 30 очками. «Пари Нижний Новгород» поднялся на 13-е с 26-ю. 18 мая подопечные Игоря Осинькина примут московский «Спартак» (+12).
На днях молодежка «КС» уступила казанскому «Рубину» в девятом туре МФЛ — 0:2 (12+).
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