Самарские «Крылья Советов» крупно проиграли «Нижнему Новгороду» на выезде 12 мая

Во втором тайме на 66-й минуте Владислав Шитов вроде бы продолжил камбэк «Крылышек», но на 76-й Боселли в четвертый раз за матч и во второй с пенальти поразил ворота гостей — 2:5. В итоге стал первым уругвайцем с покером в РПЛ.