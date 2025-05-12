Володин раскрыл, почему проблему с электросамокатами нельзя решить сразу

«Проблема электросамокатов по-разному звучит в регионах… Озвученные ранее Минтрансом предложения не решают проблему, потому что между регионами большая разница», — сказал Володин. Его слова опубликованы на официальном сайте Госдумы. Володин подчеркнул: правительству стоит предлагать решения качественнее.