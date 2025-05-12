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Володин раскрыл, почему проблему с электросамокатами нельзя решить сразу

Проблему с электросамокатами нельзя эффективно решить во всех регионах сразу, а предлагаемые Минтрансом идеи недостаточно качественные. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин назвал недостаточно качественными предлагаемые правительством решения по самокатам.

Проблему с электросамокатами нельзя эффективно решить во всех регионах сразу, а предлагаемые Минтрансом идеи недостаточно качественные. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Проблема электросамокатов по-разному звучит в регионах… Озвученные ранее Минтрансом предложения не решают проблему, потому что между регионами большая разница», — сказал Володин. Его слова опубликованы на официальном сайте Госдумы. Володин подчеркнул: правительству стоит предлагать решения качественнее.

Ранее Минтранс предложил радикальным способом решить проблему с электросамокатами. Так, выдвигалась идея запретить стоянку средств индивидуальной мобильности на тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках вне специально отведенных для этого мест.