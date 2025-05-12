Капитан сборной Германии назвал российских хоккеистов лучшими в мире

Капитан сборной Германии по хоккею Мориц Зайдер сожалеет о том, что такая сильная команда, как сборная России, не участвует в чемпионате мира. По его словам, российские хоккеисты являются лучшими в мире.
— Мы в НХЛ показываем, что можно найти способы играть с ними, ведь они лучшие в мире, а дела властей стран — это не моя забота. Конечно, мы бы хотели, чтобы лучшие игроки участвовали в турнире, — цитирует Зайдера РИА Новости.
Спортсмен также добавил, что он не может говорить от лица какого-либо правительства.
18 апреля российского хоккеиста и нападающего клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова признали лучшим бомбардиром по итогам регулярного сезона НХЛ. За свою спортивную карьеру он в третий раз получил приз «Арт Росс Трофи». Его наградили за количество забитых голов, а также пасов в сезоне.
Также во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме президент США Дональд Трамп выразил свое восхищение российским хоккеистом Александром Овечкиным, выступающим за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».