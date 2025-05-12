Капитан сборной Германии назвал российских хоккеистов лучшими в мире

— Мы в НХЛ показываем, что можно найти способы играть с ними, ведь они лучшие в мире, а дела властей стран — это не моя забота. Конечно, мы бы хотели, чтобы лучшие игроки участвовали в турнире, — цитирует Зайдера РИА Новости.