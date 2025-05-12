Бойцу на голых кулаках Недашковскому ампутировали ногу из-за аварии

Российский боец на голых кулаках Денис Недашковский перенес тяжелую аварию, в результате которой ему пришлось ампутировать ногу. Об этом он сообщил агентству ТАСС.
«Попал в аварию. Сейчас мои планы — сделать протез, этим и займусь», — рассказал 30-летний спортсмен.
Недашковский выступал в тяжелом весе в организации Hardcore, где был претендентом на титул. Помимо боев на голых кулаках, он имеет опыт в боксе и смешанных единоборствах.
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