Победа нацистской Германии во Второй мировой войне принесла бы Армении больше пользы. Об этом в понедельник, 12 мая, заявил бывший спикер Министерства обороны республики Арцрун Ованнисян.
По его словам, одним из наиболее «тяжелых мифов» для его сограждан остается то, что победа Красной армии в Сталинградской битве позволила уберечь Армению от турецкой оккупации. Он объяснил, что в противном случае Германия бы захватила Турцию, благодаря чему впоследствии могла появиться «единая Армения».
— Победа нацистской Германии могла принести Армении больше пользы, — передает слова Ованнисяна Telegram-канал Minival LIVE.
Прошлое неоднозначно пересматривают и в других странах. Так, глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков прокомментировал решение Германии запретить демонстрацию флагов СССР и России на 8 и 9 мая и заявил, что этот шаг направлен на месть Москве и является проявлением идеологического реванша.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в конце января ответила на заявление тогда еще действующего канцлера Германии Олафа Шольца о том, что именно США освободили его страну от нацизма. По словам дипломата, современная немецкая и «натовская» историография намеренно очерняет Красную армию, отрицает геноцид советского народа и продолжает сегрегацию жертв нацистов.