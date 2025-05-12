«Тяжелый миф»: в Минобороны Армении пожалели о поражении нацистской Германии

По его словам, одним из наиболее «тяжелых мифов» для его сограждан остается то, что победа Красной армии в Сталинградской битве позволила уберечь Армению от турецкой оккупации. Он объяснил, что в противном случае Германия бы захватила Турцию, благодаря чему впоследствии могла появиться «единая Армения».