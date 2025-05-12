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Google обновил свой логотип впервые за 10 лет

Компания Google впервые за 10 лет обновила свой логотип. В последний раз компания обновляла логотип в 2015 году — заменила строчную букву «g» на заглавную «G», которую поделили на четыре цветовых сегмента: красный, желтый, зеленый и синий.

Компания Google впервые за 10 лет обновила свой логотип. В последний раз компания обновляла логотип в 2015 году — заменила строчную букву «g» на заглавную «G», которую поделили на четыре цветовых сегмента: красный, желтый, зеленый и синий.

Теперь Google заменила четкое разделение цветов на градиент, а также немного изменила оттенки цветов. Официально компания не объявляла об изменениях, поэтому неизвестно, поменяются ли логотипы других продуктов компании.

Обновленная иконка появилась только в последней версии приложения «Google Поиск» для iOS.

До этого мексиканское правительство подало иск к компании Google из-за использования на цифровых картах названия «Залив Америки» вместо Мексиканского залива. На момент публикации материала, 9 мая, в русскоязычной локализации Google Maps используется обозначение «Мексиканский залив (Американский залив)».

Также в приложении «Google Карты» у некоторых пользователей изменилось название Персидского залива: теперь он отображается как Арабский залив. Причины такого изменения в компании Google пока не объяснили.