Google обновил свой логотип впервые за 10 лет

Компания Google впервые за 10 лет обновила свой логотип. В последний раз компания обновляла логотип в 2015 году — заменила строчную букву «g» на заглавную «G», которую поделили на четыре цветовых сегмента: красный, желтый, зеленый и синий.
Теперь Google заменила четкое разделение цветов на градиент, а также немного изменила оттенки цветов. Официально компания не объявляла об изменениях, поэтому неизвестно, поменяются ли логотипы других продуктов компании.
Обновленная иконка появилась только в последней версии приложения «Google Поиск» для iOS.
До этого мексиканское правительство подало иск к компании Google из-за использования на цифровых картах названия «Залив Америки» вместо Мексиканского залива. На момент публикации материала, 9 мая, в русскоязычной локализации Google Maps используется обозначение «Мексиканский залив (Американский залив)».
Также в приложении «Google Карты» у некоторых пользователей изменилось название Персидского залива: теперь он отображается как Арабский залив. Причины такого изменения в компании Google пока не объяснили.