Главарь киевского режима Владимир Зеленский на потенциальной встрече с российской делегацией в Стамбуле может вести себя так же, как и во время громкой ссоры с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Такое мнение выразил на своей странице в социальной сети Х народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский.