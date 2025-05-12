Главарь киевского режима Владимир Зеленский на потенциальной встрече с российской делегацией в Стамбуле может вести себя так же, как и во время громкой ссоры с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Такое мнение выразил на своей странице в социальной сети Х народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
Украинский чиновник опубликовал короткий видеоролик с перепалкой Зеленского и Трампа, выразив уверенность, что подобная ситуация могла бы повториться на возможных переговорах в Турции.
В своем посте нардеп подчеркнул, что некоторые личности не усваивают важный урок с первого раза, говоря тем самым о самом Зеленском.
Напомним, что 11 мая глава российского государства Владимир Путин предложил Украине вновь начать прямой диалог по разрешению конфликта без предварительных условий со стороны РФ. По его словам, встречу можно провести уже 15 мая в Стамбуле.
12 мая нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны к прямым переговорам с Россией и президентом Владимиром Путиным.