Шестерых болгар осудили в Британии за шпионаж в пользу России

Федеральная служба безопасности России сообщила о выявлении двух шпионов, работавших под прикрытием посольства Великобритании в Москве. Их действия угрожали безопасности страны, и дипломатов лишили аккредитации с требованием покинуть страну в течение двух недель. До этого шестерых сотрудников посольства Великобритании лишили аккредитации в Москве.