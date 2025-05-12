Шестерых болгар осудили в Британии за шпионаж в пользу России

Лондонский суд признал шестерых граждан Болгарии виновными в шпионаже в пользу России и назначил им тюремный срок длительностью от пяти до 10 лет. Об этом пишет Sky News.
При этом трое обвиняемых ранее признали вину. Главой так называемой преступной группы выступал финансист Орлин Русев. Длительность назначенных тюремных сроков связана с тем, что деятельность болгар посчитали особо опасной для национальной безопасности Великобритании.
— Тюремные сроки, назначенные членам этой группы, отражают серьезность угрозы, — передает Sky News.
Заместитель руководителя Министерства внутренних дел Великобритании Дэн Джарвис в начале апреля сообщил, что Лондон введет против Москвы самый высокий, «усиленный» режим контроля в рамках будущей схемы регистрации иностранного влияния.
Федеральная служба безопасности России сообщила о выявлении двух шпионов, работавших под прикрытием посольства Великобритании в Москве. Их действия угрожали безопасности страны, и дипломатов лишили аккредитации с требованием покинуть страну в течение двух недель. До этого шестерых сотрудников посольства Великобритании лишили аккредитации в Москве.