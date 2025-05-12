Участники Таганской ОПГ осуждены на сроки до 25 лет лишения свободы

Московский городской суд приговорил к срокам от 22 до 25 лет лишения свободы участников Таганской организованной преступной группы, признанных виновными в организации убийства криминального авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана) и иных особо тяжких преступлениях. Об этом пишет агентство ТАСС.
«Олег Русанов по прозвищу Бубука получил 25 лет, Борис Третьяк (Барсук) — 25 лет, Дмитрий Юхневич — 24 года, Игорь Балашов (Вампир) — 23 года, Сергей Щербаков — 22 года, Геннадий Лукьянов — 22 года, Марат Янбухтин (Якудза) осужден на 25 лет заключения, Сергей Щукарев — на 23 года, Герман Гришин получил 23 года заключения», — следует из приговора суда.
Также сообщается, что фигурантам были назначены многомиллионные штрафы.
Напомним, ранее сегодня Московский суд приговорил лидера Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева к 25 годам лишения свободы. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 4 миллионов рублей.