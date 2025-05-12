Актера Руслана Алдонина выписали из больницы после нападения в Москве

Ранее сообщалось, что Руслан Алдонин вступил в конфликт с тремя молодыми людьми в входа в бар в центре Москвы в ночь с 8 на 9 мая. Как рассказал артист, впоследствии между ним и мужчинами завязалась драка — компания избила артиста, украв у него сумку с документами. При этом всех участников конфликта удалось заснять на камеры видеонаблюдения и установить их личности.