Актера Руслана Алдонина выписали из больницы после нападения в Москве

Актера Руслана Алдонина выписали из больницы, куда артист попал после нападения на него троих мужчин в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
«Только из больницы. Врачи от угроз для жизни и здоровья не нашли», — передает источник слова Алдонина.
Артист также рассказал, что передал свое заявление о нападении и соответствующие видеоматериалы в отдел правоохранительных органов Тверского района Москвы.
Ранее сообщалось, что Руслан Алдонин вступил в конфликт с тремя молодыми людьми в входа в бар в центре Москвы в ночь с 8 на 9 мая. Как рассказал артист, впоследствии между ним и мужчинами завязалась драка — компания избила артиста, украв у него сумку с документами. При этом всех участников конфликта удалось заснять на камеры видеонаблюдения и установить их личности.