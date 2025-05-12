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Актера Руслана Алдонина выписали из больницы после нападения в Москве

Пострадавший во время драки в центре Москвы актер Руслан Алдонин рассказал, что его выписали из больнице и его здоровью ничего не угрожает.

Источник: Комсомольская правда

Актера Руслана Алдонина выписали из больницы, куда артист попал после нападения на него троих мужчин в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

«Только из больницы. Врачи от угроз для жизни и здоровья не нашли», — передает источник слова Алдонина.

Артист также рассказал, что передал свое заявление о нападении и соответствующие видеоматериалы в отдел правоохранительных органов Тверского района Москвы.

Ранее сообщалось, что Руслан Алдонин вступил в конфликт с тремя молодыми людьми в входа в бар в центре Москвы в ночь с 8 на 9 мая. Как рассказал артист, впоследствии между ним и мужчинами завязалась драка — компания избила артиста, украв у него сумку с документами. При этом всех участников конфликта удалось заснять на камеры видеонаблюдения и установить их личности.