Опрос: как россияне провели майские праздники в 2025 году

Праздник весны и труда получил свое современное название в 1992 году, однако появился он еще в конце XIX века как день солидарности рабочих. В этот день рабочие по всему миру проводили демонстрации в защиту своих прав. После революции 1917 года 1 мая стал официальным выходным и одним из главных государственных праздников.