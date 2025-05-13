Опрос: как россияне провели майские праздники в 2025 году

В 2025 году майские праздники в России получились продолжительными благодаря переносу выходных дней с других месяцев. Выходной день с субботы 4 января перенесен на пятницу 2 мая, а с воскресенья 23 февраля — на четверг 8 мая. Таким образом, к праздничным дням 1 и 9 мая добавились дополнительные выходные, в результате чего получилось два продолжительных блока майских праздников.
Майские праздники в России приурочены к двум датам — Празднику Весны и Труда (1 мая) и Дню Победы (9 мая).
Праздник весны и труда получил свое современное название в 1992 году, однако появился он еще в конце XIX века как день солидарности рабочих. В этот день рабочие по всему миру проводили демонстрации в защиту своих прав. После революции 1917 года 1 мая стал официальным выходным и одним из главных государственных праздников.
9 мая в России отмечают День Победы в Великой Отечественной войне. Он был официально учрежден в 1945 году, сразу после капитуляции Германии. В 1945—1947 годах этот день был выходным и сопровождался торжественными мероприятиями, а затем стал рабочим. Лишь с 1965 года 9 мая вернули статус официального выходного дня.