Участник тюменской команды КВН умер спустя пять месяцев после страшного ДТП

Николаю Сибирцеву было всего 34 года. Он начал свою карьеру в КВН в 2014 году. Сначала играл за команду «Грибоедов», а позже перешёл в «Тихий омут». Cибирцев был сиротой. Друзья помогли собрать деньги на его похороны. Прощание состоится в Бердюжье 15 мая.