Главный полумарафон страны «ЗаБег.РФ» состоится 24 мая

24 мая во всех российских регионах состоится главный полумарафон страны с синхронным стартом — «ЗаБег.РФ». В качестве самостоятельного мероприятия в Москве он пройдет в четвертый раз. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Также в полумарафоне примут участие представители более 33 дружественных России стран. Ровно в 9:00 по московскому времени на старт выйдут более 170 000 бегунов по всей стране и более 40 000 в Москве. Организаторы предлагают жителям и гостям столицы пробежать один, пять, 10 или 21,1 километра.
Старт и финиш — на площади Васильевский Спуск. При этом всех желающих ждет развлекательная программа: зажигательная музыка, детские активности, массовые разминки, фотозоны, зона отдыха и восстановления, интерактивная атрибутика для участников и болельщиков, гравировка медалей.
До этого россиянин Иван Заборский одержал победу в ультрамарафоне «Шесть дней Франции», который проходил в Валлон-Пон-д’Арке (департамент Ардеш), преодолев дистанцию 1047,5 километра. Мужчина финишировал с российским триколором в руках.