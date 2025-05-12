Главный полумарафон страны «ЗаБег.РФ» состоится 24 мая

Также в полумарафоне примут участие представители более 33 дружественных России стран. Ровно в 9:00 по московскому времени на старт выйдут более 170 000 бегунов по всей стране и более 40 000 в Москве. Организаторы предлагают жителям и гостям столицы пробежать один, пять, 10 или 21,1 километра.