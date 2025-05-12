Новосибирские общественники потребовали отменить концерты «Ленинграда»

По словам активистов, этот музыкальный коллектив широко известен неуважением к общественному порядку и пропагандой злоупотребления алкоголя. Представители организации для подтверждения своих слов о сомнительном моральном облике «Ленинграда» привели экспертное заключение Роскомнадзора о клипе группы на песню «В Питере — пить», в котором поведение солиста коллектива Сергея Шнурова называется антисоциальным.