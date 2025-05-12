Новосибирские общественники потребовали отменить концерты «Ленинграда»

Новосибирский координационный совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей в понедельник, 12 мая, призвал власти города отменить запланированные на местной площадке «Сибирь-Арена» концерты рок-группы «Ленинград».
По словам активистов, этот музыкальный коллектив широко известен неуважением к общественному порядку и пропагандой злоупотребления алкоголя. Представители организации для подтверждения своих слов о сомнительном моральном облике «Ленинграда» привели экспертное заключение Роскомнадзора о клипе группы на песню «В Питере — пить», в котором поведение солиста коллектива Сергея Шнурова называется антисоциальным.
— На основании изложенного требуем от вас решительного, высокого патриотического поступка — отмены в Новосибирске концертов группировки «Ленинград», — передает официальный сайт совета.
Шнуров заявил, что запрет ненормативной лексики в России не имеет перспектив. Он добавил, что готов оплачивать штрафы за мат, чтобы говорить на родном языке «в полной его версии».