Смольный намерен включить электрички в систему общественного транспорта

Господин Беглов дал чиновникам ряд поручений. Одно из них касается интеграции электричек в систему общественного транспорта. «Для этого будет проработан вопрос о предоставления субсидии Северо-Западной пригородной пассажирской компании для введения единого тарифа», — уточнили в Смольном.